«Отмучился»: о перенесшем смертельный инсульт Моисееве высказалась актриса Яковлева

Актриса Марина Яковлева высказала слова соболезнования родным и близким Бориса Моисеева, который на 69-м году жизни умер после третьего инсульта.

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Напомним, первый приступ с ним случился 10 лет назад, затем через несколько лет повторился, третий оказался смертельным для Моисеева. Его бездыханное тело нашла домохозяйка в квартире. Умер друг Аллы Пугачевой в одиночестве.

«Очень жаль. По-человечески жалко, ранняя смерть. С другой стороны, отмучился, после инсульта и после всего», — посочувствовала Марина Яковлева в беседе с корреспондентом издания «360».