«Отметила, как он ее любит»: знакомая покойного Пьера Нарцисса — о его отношениях с дочерью-подростком

В эту среду, 22 июня, стало известно о скоропостижной смерти 45-летнего музыканта, выпускника «Фабрики звезд» Пьера Нарцисса. Он скончался накануне, 21 июня, в клинике, где проходил лечение от ряда заболеваний.

На скорбную новость отреагировали уже несколько знаменитостей. Они выражают соболезнования семье Пьера Нарцисса и сожалеют о его раннем уходе.

Не осталась в стороне и звезда КВН, актриса и ведущая праздников Елена Борщева. В микроблоге она вспомнила о недавней встрече с Пьером Нарциссом, на которую он приходил вместе с 15-летней дочкой Каролиной.

«Нет слов... Недавно снимались в передаче, он был с дочкой, я еще отметила, как он ее любит, какие у них прекрасные, нежные отношения... Соболезную близким, очень позитивный человек», — написала в микроблоге Елена Борщева.

Напомним, ранее музыкант Ираклий Пирцхалава дал обещание покойному Пьеру Нарциссу заботиться о его осиротевшей дочери.