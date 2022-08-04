«Отменяйте как хотите»: Юлия Меньшова оправдала сбежавшего Максима Галкина

Актриса Юлия Меньшова встала на защиту Максима Галкина, скрывшегося заграницей прошедшей весной. В своем шоу на Youtube она предложила не делать поспешных выводов, ведь, возможно, муж Пугачевой вовсе не предатель, каковым его сейчас все воспринимают. И рассказала, что в России ему не давали работать, вероятно, по чьему-то заказу.
«Я знаю, что на прокатчиков давили. Мол, вам это не выгодно, но отменяйте как хотите», - рассказала об отмене концертов шоумена актриса.
Галкин, напомним, скрылся в Израиле, где вместе с семьей прожил несколько месяцев. Сейчас они обосновались в Латвии.