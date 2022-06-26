«Отмахивался»: почему Андрей Разин не стал мириться с автором песен «Ласкового мая»

Продюсер Андрей Разин поссорился с автором песен «Ласкового мая» Сергеем Кузнецовым еще в 1990-е. Годы шли, а найти общий язык оппоненты не могли. В 2012 году примирить их попыталась вдова клавишника группы Алексея Бурды Карина Бурда. Она предупреждала обоих, что «смерти в группе могут продолжиться».

По ее словам, сначала Разин «отмахивался», но после гибели сына «выглядел напуганным» и согласился поехать в Оренбург для примирения с Кузнецовым.