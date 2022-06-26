«Отмахивался»: почему Андрей Разин не стал мириться с автором песен «Ласкового мая»

Продюсер Андрей Разин поссорился с автором песен «Ласкового мая» Сергеем Кузнецовым еще в 1990-е. Годы шли, а найти общий язык оппоненты не могли. В 2012 году примирить их попыталась вдова клавишника группы Алексея Бурды Карина Бурда. Она предупреждала обоих, что «смерти в группе могут продолжиться».
По ее словам, сначала Разин «отмахивался», но после гибели сына «выглядел напуганным» и согласился поехать в Оренбург для примирения с Кузнецовым.
«К Сергею Кузнецову я сама лично ездила. И он был готов мириться. Мы собирались ехать к нему с Разиным. Но накануне поездки Разин почему-то перестал отвечать на мои телефонные звонки, а затем вообще сменил номер телефона», — рассказала Карина Бурда сайту NEWS.ru.
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