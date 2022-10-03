«Отлип от красотки Зепюр»: Прилучный забрал детей у Муцениеце на уикенд и привел их на бокс

Дети Агаты Муцениеце выпрашивают у отца братика и сестренку. И все потому, что их мама пока еще не нашла себе нового мужа, а вот «мажор» сыграл свадьбу с Зепюр Брутян. Сам Павел Прилучный давно мечтает о третьем ребенке. Да и молодая жена актера из сериала «Желтый глаз тигра» не прочь родить ему сына и дочку.
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Кстати, уикенд Павел Прилучный провел с детьми от Агаты Муцениеце, забрав отпрысков у их мамы. Актер привел сына Тимофея и дочку Мию на бокс. И даже пригласил для них инструктора. И это при том, что дочка Агаты Муцениеце занимается балетом.
«Отлип от красотки Зепюр», «А что молодую женушку не взял на тренировку?», «Зепюр не позвали?», «Агата так и будет подбрасывать малышню?», «Вот вам и медовый месяц», «Бокс? Мия боевая будет девчонка», «О детях вспомнил?» — стали писать фолловеры.