Отлично выглядит и танцует! Лайма Вайкуле после слухов о тяжелом состоянии появилась в Монако

Вот уже несколько недель упорно муссируются слухи о тяжелом состоянии Лаймы Вайкуле. Якобы у нее рецидив рака.

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Однако сама певица неожиданно объявила поклонникам о предстоящем концерте в Латвии. А теперь и вовсе засветилась в Монако на корпоративе миллионера по имени Арно.

Кадры со звездой обнародовала в Сети светская львица Виктория Боня. На видео Лайма Вайкуле прекрасно выглядит, поет вживую свой бессменный хит «Акапулько» на русском языке и великолепно танцует.

Тут не то, что в болезнь поверить трудно, но и в то, что этой роскошной блондинке уже 68 лет!