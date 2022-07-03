Отличились: фанаты «Руки Вверх!» здорово набедокурили на юбилейном концерте группы

2 июля поп-группа «Руки вверх» выступила с главным концертом в честь своего 25-летия. Трехчасовое шоу в «Лужниках» посетили 75 тысяч зрителей, но далеко не все вели себя достойно.

Стало известно, что по окончании мероприятия одна из фанаток обратилась к правоохранителям, сообщив об избиении прямо во время шоу. Пострадавшая заявила, что на нее набросилась неизвестная девушка и ударила в лицо.

На этом неприятные известия не закончились: следом к стражам порядка обратилась еще одна заядлая поклонница поп-группы. Девушка уточнила, что ее обокрали.

Полицейских заинтересовали неприятные инциденты, они начали проверку, пишут «Известия».

Ранее фронтмен группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал о событии в его жизни, после которого он раз и навсегда отказался от алкоголя и сигарет.

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