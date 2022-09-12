Откуда такие «арбузы»? Валя Карнавал растрясла грудь, позируя в кожаном облачении с декольте

Валя Карнавал похвасталась перед поклонниками в Сети знойным кожаным луком с мехом. Утянув полную грудь в куртку на одной лямке спереди, она устроила позирование под музыку, эффектно показывая себя со всех сторон.
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Блогер с трудом удержала колышущийся бюст там, где он должен был находиться. Певица немало удивила публику своими формами. Народ недоумевал: откуда у Вали Карнавал взялась такая пышнотелость?
Отметим, что Валя Карнавал в последнее время активно работает над своим телом, поскольку готовится к свадьбе со Сташей Стоуном. Ей наверняка хочется в этот особенный день быть на высоте.