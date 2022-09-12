Откуда такие «арбузы»? Валя Карнавал растрясла грудь, позируя в кожаном облачении с декольте

Звезда показала эффектные формы своим поклонникам.
Валя Карнавал

Валя Карнавал. Фото: соцсети

Валя Карнавал похвасталась перед поклонниками в Сети знойным кожаным луком с мехом. Утянув полную грудь в куртку на одной лямке спереди, она устроила позирование под музыку, эффектно показывая себя со всех сторон.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Блогер с трудом удержала колышущийся бюст там, где он должен был находиться. Певица немало удивила публику своими формами. Народ недоумевал: откуда у Вали Карнавал взялась такая пышнотелость?

  

Отметим, что Валя Карнавал в последнее время активно работает над своим телом, поскольку готовится к свадьбе со Сташей Стоуном. Ей наверняка хочется в этот особенный день быть на высоте.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  