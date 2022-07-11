Откуда деньги? Джиган, чтобы добраться до Питера, выкупил целый вагон люкс

Джиган очень трогательно позаботился о своей семье. Чтобы жена Оксана Самойлова и дети в комфорте добрались до Санкт-Петербурга, он выкупил для них целый вагон поезда класса люкс.

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Стоит отметить, что от такой щедрости ошалели даже избалованные наследники рэпера. На кадрах, которые поспешила Самойлова выставить в Сеть, дочки Джигана от восторга рты пораскрывали и глаза выпучили.

Но что только не сделаешь ради любимых заек? У фолловеров только один вопрос: откуда деньги? Неужели рэп Джигана так востребован? Или, может быть, косметика Оксаны Самойловой приобрела дикую популярность в свете импортозамещения?