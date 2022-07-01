«Открывайте счета в Грузии, Армении»: Собчак дала экономический совет

Как отметила Ксения Собчак, с таким искусственным курсом рубля перспектив в иностранных накоплениях в России у всех крайне немного.

Ранее Ксения Собчак отмечала, что никогда не хранила свои сбережения в рублях. Все свои российские деньги она всегда переводила сразу в доллары и евро.

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