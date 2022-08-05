«Открываем для Левы мир животных»: Арзамасова и Авербух показали эмоции сына в зоопарке

Лиза Арзамасова в эти дни поддерживает мужа Илью Авербуха, который находится на гастролях с ледовым шоу. Вместе с сыном Левой и своей мамой Лиза Арзамасова приехала в Сочи, на Красную Поляну.
Все свободное время звездная пара проводит с маленьким Левушкой.
На этот раз Лиза Арзамасова и Илья Авербух отправились с сыном в зоопарк.
«Открываем для Левы мир животных», — поделилась Лиза Арзамасова на видео.
Первым, кого малыш встретил в зоопарке, был олень.
«Нравится олень или не очень?» — спросила у сына Лиза Арзамасова.
Лева неопределенно покачал головой, давая понять, что еще не сформировал своего отношения к этому животному.
«Не очень? Скажи, надо получше разглядеть», — подсказала мама сыну.
Затем Илья Авербух и Лиза Арзамасова решили показать Леве птиц.
«А вот гуси Леве понравились», — заключила Лиза Арзамасова, наблюдая за эмоциями сына.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, сын Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой появился на свет 14 августа 2021 года. Через несколько дней Леве исполнится годик.