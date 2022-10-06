Откровенность зашкаливает: Юлия Михалкова в купальнике с отверстиями на интересных местах показала фигуру

Телеведущая, экс-звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова отправилась отдыхать в СПА. Перед этим красотка поразмышляла в микроблоге об отдыхе и умении расслабляться. Как это получилось у нее, она засняла на видео.

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На отдых Михалкова взяла с собой смартфон, чтобы запечатлеться в интерьерах салона. Позируя себе на видео, Юлия продефилировала в купальнике с отверстиями сразу в нескольких интересных местах. Подписчики остались в восторге от увиденного и усыпали любимицу комплиментами.