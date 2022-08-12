Откровенная поза: Севастьянова в белоснежном бикини показала сочные формы

На олимпийском небосклоне звезда Каролины Севастьяновой зажглась десять лет назад. В 2012-м она стала чемпионкой Олимпиады по художественной гимнастике. После этого карьеру закончила, но радовать фанатов не перестала.
Сейчас Каролина – активный пользователь соцсетей. Она делится с фанатами яркими кадрами, в том числе в бикини.
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети
«Красота! Вы прекрасны! Очаровательная», - писали пользователи соцсетей.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, недавно Каролина Севастьянова вернулась из Африки, где принимала участие в проекте «Звезды в Африке». После возвращения она отметила свое 27-летие и показала публике редкий снимок со своим бойфрендом по имени Александр.