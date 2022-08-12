Откровенная поза: Севастьянова в белоснежном бикини показала сочные формы

Кадром гимнастка поделилась в соцсети.
Каролина Севастьянова

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

На олимпийском небосклоне звезда Каролины Севастьяновой зажглась десять лет назад. В 2012-м она стала чемпионкой Олимпиады по художественной гимнастике. После этого карьеру закончила, но радовать фанатов не перестала.

Сейчас Каролина – активный пользователь соцсетей. Она делится с фанатами яркими кадрами, в том числе в бикини.

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

«Красота! Вы прекрасны! Очаровательная», - писали пользователи соцсетей.

 

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Напомним, недавно Каролина Севастьянова вернулась из Африки, где принимала участие в проекте «Звезды в Африке». После возвращения она отметила свое 27-летие и показала публике редкий снимок со своим бойфрендом по имени Александр.

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