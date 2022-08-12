Откровенная поза: Севастьянова в белоснежном бикини показала сочные формы

На олимпийском небосклоне звезда Каролины Севастьяновой зажглась десять лет назад. В 2012-м она стала чемпионкой Олимпиады по художественной гимнастике. После этого карьеру закончила, но радовать фанатов не перестала.

Сейчас Каролина – активный пользователь соцсетей. Она делится с фанатами яркими кадрами, в том числе в бикини.