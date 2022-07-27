Откровения Загитовой: как Тутберидзе выгнала ее после травмы

Алина Загитова пошла на неожиданные откровения, вспоминая время работы с тренером Этери Тутберидзе. Олимпийская чемпионка признала, что она является очень жестким тренером, но сделала ремарку, что без этого, вероятно, нельзя добиться высот.

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Появившись в команде Тутберидзе после провинциального Ижевска, она не сразу поняла степень требовательности нового тренера. Алине казалось, что она выжимает все возможное из своих сил, а ее руководитель была уверена — спортсменка ленивая.

Во время отработки тройных прыжков Алина Загитова сломала руку в области запястья. Но все равно отправилась с травмой на соревнования, в итоге там сломала еще и ногу. А по приезде домой услышала от Тутберидзе холодное: «Я вас выгоняю». Вообще без комментариев и пояснений.