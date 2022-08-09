Отклеила ресницы, смыла брови и тональный крем с помадой: 51-летняя Кудрявцева показала лицо без грима

Лера Кудрявцева не комплексует из-за возраста и внешности. Жена хоккеиста Игоря Макарова философски подметила, что любая красотка когда-нибудь станет старушкой, увы, это неизбежно. Единственное, чего так боится телеведущая, это немощи. Когда человек не может ухаживать за собой. Иногда с возрастом случается и такое.
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В сторис личного микроблога жена хоккеиста Игоря Макарова поделилась свежими кадрами, показав себя без грима. Так, теледива смыла с лица брови, помаду, тональный крем, румяна и отклеила ресницы. Без привычного раскраса Лера Кудрявцева стала походить на самую обычную домохозяйку в халате и с повязкой на голове.
Лера Кудрявцева с макияжем и без — словно два разных человека. Фото: личный архив
Полночи Лера Кудрявцева надувала воздушные шарики для дочки Маши. Так звездная мама готовилась к вечеринке по случаю дня рождения дочери. Марии Макаровой исполнится четыре годика. Приедет ли отец именинницы на ее праздник? Поговаривают, что у Леры разлад в семье. Якобы с молодым мужем у теледивы не все так гладко.