Отклеила ресницы, смыла брови и тональный крем с помадой: 51-летняя Кудрявцева показала лицо без грима

Лера Кудрявцева не комплексует из-за возраста и внешности. Жена хоккеиста Игоря Макарова философски подметила, что любая красотка когда-нибудь станет старушкой, увы, это неизбежно. Единственное, чего так боится телеведущая, это немощи. Когда человек не может ухаживать за собой. Иногда с возрастом случается и такое.

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В сторис личного микроблога жена хоккеиста Игоря Макарова поделилась свежими кадрами, показав себя без грима. Так, теледива смыла с лица брови, помаду, тональный крем, румяна и отклеила ресницы. Без привычного раскраса Лера Кудрявцева стала походить на самую обычную домохозяйку в халате и с повязкой на голове.