«Отклеила ресницы, но стала краше»: как выглядит актриса, сыгравшая Махидевран, в реальной жизни

Как артистка живет сейчас.
Кадр из сериала «Великолепный век»

Кадр из сериала «Великолепный век»

Актриса Нур Феттахоглу стала известной на весь мир после того, как сыграла Махидевран в популярном турецком сериале «Великолепный век».

Вообще, изначально девушка не думала об актерской карьере. Она отучилась на дизайнера одежды, а затем устроилась на работу в банк.  Позже Феттахоглу нашла работу на телевидении, где стала вести экономическую программу.

В 2008 году Нур вышла замуж за актера Мурата Айсана. Именно он разглядел в молодой жене актерский талант и помог ей реализоваться в кадре.

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Фото: соцсети

На сегодняшний день Нур преуспевает не только в кино, но и в рекламе. Актриса подписала контракт с крупным косметическим брендом, активно ведет блоги в социальных сетях. Большая часть фотографий посвящена семье и повседневной жизни.

Поклонники заметили, что в жизни Феттахоглу выглядит красивее, чем в «Великолепном веке».

«Отклеила ресницы, но стала краше», — написали про актрису фанаты в Сети.

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