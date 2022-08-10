«Отклеила ресницы, но стала краше»: как выглядит актриса, сыгравшая Махидевран, в реальной жизни

Актриса Нур Феттахоглу стала известной на весь мир после того, как сыграла Махидевран в популярном турецком сериале «Великолепный век».

Вообще, изначально девушка не думала об актерской карьере. Она отучилась на дизайнера одежды, а затем устроилась на работу в банк. Позже Феттахоглу нашла работу на телевидении, где стала вести экономическую программу.

В 2008 году Нур вышла замуж за актера Мурата Айсана. Именно он разглядел в молодой жене актерский талант и помог ей реализоваться в кадре.

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