Отказались от персонажа? Анну Кошмал убрали из актерского состава в восьмом сезоне «Сватов»

Украинская актриса Анна Кошмал не появится в восьмом сезоне «Сватов», работу над которым создатели культовой семейной комедии собираются начать в этом году. Об этом рассказал телекритик Николай Горбашев.

Эксперт объяснил: ни Кошмал, ни Марина Сердешнюк, ни Евгений Капорин, ни Александр Фелистов не будут задействованы в продолжении сериала. Причиной стала их негативная позиция по отношению к происходящему в мире.

Напомним, что Анна Кошмал прославилась благодаря сериалу «Сваты», сыграв в нем внучку Будько и Ковалевых, Женю. За годы существования сериала Женя Ковалева выросла во взрослую красивую девушку, которую воплотила на экране Кошмал. Как исчезновение Жени Ковалевой будет объясняться в сериале, пока не известно.

Источник: Solenko.info