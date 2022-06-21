«Отказали в обслуживании»: Манижа рассказала о травле, с которой столкнулась в Италии на фоне украинских событий

Участница «Евровидения-2021» Манижа рассказала, что столкнулась с настоящей ненавистью к себе и своей маме от итальянцев, когда отдыхала в этой стране в феврале. Она находилась в Европе в то время, когда Россия выступила с защитой Донбасса. И вмиг почувствовала, как переменилось к ней отношение от местных жителей.

«У мамы есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, поэтому мы купили ей билет на самолет в бизнес-класс. Но в аэропорту ей отказали в обслуживании, потому что у нее российский паспорт. Я просила сотрудницу пустить маму в бизнес-зал ожидания, чтобы просто посидеть на диване, потому что у нее болят ноги. Но нам отказали», — поведала певица Ксении Собчак в интервью «Осторожно, Собчак!».

В ресторанах им с мамой швыряли меню на стол, потому что они разговаривали на русском языке. А в аэропорту долго оформляли Манижу при регистрации, смеясь над ее паспортом.