Отказалась от отдыха в Европе: как Караулова провела отпуск

Весной прошлого года Юлианна Караулова впервые стала мамой. Выпускница «Фабрики звезд» родила сына.
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Несмотря на то, что летом малышу было всего несколько месяцев, певица успела съездить в отпуск. Правда, брать наследника с собой она не стала.
В беседе с порталом «А теперь внимание!» Юлианна призналась, что в этом году не стала улетать далеко от дома.
«Я отдыхала, как и многие в Турции. Потом я была в круизе по Волго-Балтийскому каналу и была на крайней Северной точке России. Это за Мурманском, самая северная часть Кольского полуострова», — поделилась Караулова.
Напомним, Караулова прославилась благодаря участию в проекте «Фабрика звезд-5». После шоу певица построила успешную сольную карьеру, а также успела побывать участницей группы 5sta Family.