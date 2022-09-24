Отказалась от отдыха в Европе: как Караулова провела отпуск

Весной прошлого года Юлианна Караулова впервые стала мамой. Выпускница «Фабрики звезд» родила сына.

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Несмотря на то, что летом малышу было всего несколько месяцев, певица успела съездить в отпуск. Правда, брать наследника с собой она не стала.

В беседе с порталом «А теперь внимание!» Юлианна призналась, что в этом году не стала улетать далеко от дома.