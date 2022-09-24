Отказалась от отдыха в Европе: как Караулова провела отпуск

Певица расслабилась в путешествии, оставив дома маленького сына.
Юлианна Караулова. Фото: Global Look Press

Юлианна Караулова. Фото: Global Look Press

Весной прошлого года Юлианна Караулова впервые стала мамой. Выпускница «Фабрики звезд» родила сына. 

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Несмотря на то, что летом малышу было всего несколько месяцев, певица успела съездить в отпуск. Правда, брать наследника с собой она не стала.

В беседе с порталом «А теперь внимание!» Юлианна призналась, что в этом году не стала улетать далеко от дома.

«Я отдыхала, как и многие в Турции. Потом я была в круизе по Волго-Балтийскому каналу и была на крайней Северной точке России. Это за Мурманском, самая северная часть Кольского полуострова», — поделилась Караулова.

Напомним, Караулова прославилась благодаря участию в проекте «Фабрика звезд-5». После шоу певица построила успешную сольную карьеру, а также успела побывать участницей группы 5sta Family.

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