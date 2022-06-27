«Отказ от Родины»: известная актриса назвала эмиграцию звезд «галковщиной»

Лариса Бравицкая считает, что тренд задал именно Максим Галкин.
Максим Галкин

Максим Галкин. Фото: соцсети

С началом всем известных мировых событий Россию покинули многие звезды. В числе первых был Максим Галкин с семьей. Юморист и Алла Пугачева уехали в Израиль, где остаются до сих пор.

Актриса Лариса Бравицкая считает, что своеобразный тренд на эмиграцию задал Максим Галкин. Именно поэтому массовое бегство она назвала «галковщиной».

«Галковщина — это спонтанная эмиграция, крушение всей прошлой, благополучной жизни, добровольный разрыв и отказ от Родины. Галковщина, как явление, поразила многих талантливых, благополучных и успешных деятелей культуры», — написала Бравицкая в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее Лариса Бравицкая назвала Максима Галкина узколобым и обрюзгшим существом.

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