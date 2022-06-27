«Отказ от Родины»: известная актриса назвала эмиграцию звезд «галковщиной»

С началом всем известных мировых событий Россию покинули многие звезды. В числе первых был Максим Галкин с семьей. Юморист и Алла Пугачева уехали в Израиль, где остаются до сих пор.

Актриса Лариса Бравицкая считает, что своеобразный тренд на эмиграцию задал Максим Галкин. Именно поэтому массовое бегство она назвала «галковщиной».