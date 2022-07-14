«Откаты, брат, откаты»: Кормухина рассказала, как «Би-2» оказались на Суперкубке

По словам Ольги Кормухиной, ей буквально пару лет назад почти в принудительном порядке эту группу навялили на торжественное закрытие большого мероприятия. Певица пыталась донести, что данная группа не подходит под формат мероприятия, но ее даже слушать не стали.

«Я тогда у одного старшего товарища спросила, мол, что за странная вкусовщина? Старший товарищ смеялся и называл меня провинциальным лопухом. В общем, вкусы тут не при чем. Просто продюсерское агентство «Би-2» находится в откатной схеме с ключевыми ивент-подрядчиками Смольного», - заметила Кормухина.

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Напомним, что группа «Би-2» была освистана болельщиками на Суперкубке России по футболу. Причина, в том числе, в неоднозначных высказываниях лидеров музыкального коллектива.