«Отъезд - это достаточно ясное высказывание»: политолог Баунов – о покинувшей страну Пугачевой

Покинувшая страну в марте Алла Пугачева никак не высказывалась относительно происходящего. В это время все ее близкие и друзья обозначили позицию.
В первую очередь, муж Максим Галкин, которого за многие громкие заявления уже прозвали предателем родины.
Недавно шуму наделала лучшая подруга Лайма Вайкуле, выйдя с сине-желтым флагом на сцену. Сама Примадонна молчит. Но политолог, экс-дипломат Александр Баунов уверен – исполнительница хитов «Арлекино» и «Миллион алых роз» уже давно все «сказала».
«Отъезд – это достаточно ясное высказывание. И поведение, слова Галкина – достаточно ясное высказывание, четкое высказывание, которое нельзя взять назад, нельзя оспорить и смешать с какими-то интерпретациями», - объяснил он в интервью Юрию Дудю* на YouTube.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.