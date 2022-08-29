«Отекшая будка»: блогер увидела «честный» снимок Бузовой и обомлела

Лена Миро решила очередной свой пост в ЖЖ посвятить Ольге Бузовой. Известный блогер увидела последние фотографии артистки и обомлела.
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На одном из кадров «Комсомольской правды» Лене Миро показалось, что Ольга Бузова сильно отекла. А на другом, который выставила сама блондинка в соцсети, блогер увидела шампанское в руке звезды.
«Сейчас все можно с помощью технологий. Но природу не обманешь: Бузова одна. И всегда будет одна, поверьте. Разве что какой-то залетный Олег с ней на пару дней задержится, побухает. Причина тому проста: отекшая будка», — написала в ЖЖ Миро.
Она посоветовала Ольге Бузовой вести здоровый образ жизни.