«Отекшая будка»: блогер увидела «честный» снимок Бузовой и обомлела

На одном из кадров «Комсомольской правды» Лене Миро показалось, что Ольга Бузова сильно отекла. А на другом, который выставила сама блондинка в соцсети, блогер увидела шампанское в руке звезды.

«Сейчас все можно с помощью технологий. Но природу не обманешь: Бузова одна. И всегда будет одна, поверьте. Разве что какой-то залетный Олег с ней на пару дней задержится, побухает. Причина тому проста: отекшая будка», — написала в ЖЖ Миро.

Она посоветовала Ольге Бузовой вести здоровый образ жизни.