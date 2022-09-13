«Отек всего тела, включая мозг»: с Викторией Боней в горах Непала случилось страшное

Экс-звезда «Дома-2» Виктория Боня подвергла себя опасности. Она отправилась в Непал, чтобы совершить восхождение на Манаслу, но не подозревала, какие опасности таит в себе эта затея.

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Выйдя на связь спустя несколько суток после начала восхождения, Боня, которая ранее никогда не совершала альпинистских рекордов, напугала фолловеров. У нее началась горная болезнь, в результате вылившаяся в отек мозга.

«Реальность моего пребывания в горах... Страшная головная боль, отек всего тела, включая мозг, и бессонные ночи», - сообщила звезда соцсетей.

Боня показала, как плохо она выглядит сейчас в горах спустя долгие часы подъема. Фанаты всерьез забеспокоились и здоровье и самочувствии любимицы.