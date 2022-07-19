Отечность и втяжения: названа причина деформаций лица Аллы Пугачевой

Алла Пугачева покинула Россию в начале весны. Несколько месяцев она прожила в Израиле, а затем перебралась в Юрмалу. И в первые же дни в Латвии вышла в свет на концерт местного певца. В Сеть попали кадры с мероприятия, и поклонники, увидев Примадонну, ужаснулись – ее лицо сильно видоизменилось и деформировалось.

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А вот специалист считает иначе – для своих 73 лет Примадонна выглядит достойно. Возрастной сетки морщин у нее нет, а так называемая гармошка на лице – это последствия пластики.

«Судя по всему, артистка делала втяжение кожи в области щек: ставила хирургические либо косметологические нити. Вполне возможно, процедуры были проведены недавно, и Алла Борисовна еще проходит период реабилитации. Такой вывод я делаю по заметным областям отечности и втяжений», - объяснила дерматолог-косметолог Ирина Нельга "Комсомольской правде".

Но нитями Пугачева не ограничилась. По убеждению специалиста, была хирургическая подтяжка лица и увеличение подбородка.