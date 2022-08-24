Отец звезды «Дома-2» Насти Кочервей не поверил, что в канале Санкт-Петербурга обнаружено тело его дочери

Родителям погибшей экс-участницы «Дома-2» Насти Кочервей предстоит в ближайшее время пройти процедуру опознания дочери.

Тело 28-летней девушки пролежало в воде несколько дней, в результате чего с тканями произошли изменения. Для опознания Насти Кочервей потребуется провести экспертизу ДНК.

Убитый горем отец Насти Кочервей не поверил, что в Санкт-Петербурге было найдено тело именно его дочери.

Напомним, Настя Кочервей перестала выходить на связь с близкими пару недель назад. Позже в Дудергофском канале в Санкт-Петербурге было обнаружено тело девушки без следов насильственной смерти. Считается, что оно может принадлежать Насте Кочервей.

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Бывший главный редактор журнала «Дом-2» Антон Беккужев в беседе с Teleprogramma.pro рассказал, что в последнее время Анастасия Кочервей находилась в депрессии из-за невозможности выбраться из порочного круга, в который попала по своей доброте и наивности.

По материалам телеграм-канала «Mash на Мойке»