«Отец со стыда сгорит»: падчерица Урганта снялась топлес

22-летняя падчерица Ивана Урганта Эрика частенько провоцирует публику эпатажными выходками. Особенно звездной наследнице нравятся откровенные съемки.
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На очередном пикантном фото девушка запечатлелась топлес, в одной экстремально короткой клетчатой юбке. Эрика распустила окрашенные в красный цвет волосы и сделала на лице черно-белый грим.
Эрика Куталия. Фото: соцсети
Многие пользователи Сети раскритиковали кадр.
«Отец со стыда сгорит»; «Вообще нет совести»; «Была нормальная девушка. Что с ней стало?»; «Ужас какой»; «Вообще не эротично, отталкивающе смотрится»; «Зачем было оголяться? Стыдоба», — написали они.
Напомним, Эрика — дочь жены Урганта от первого брака Натальи Кикнадзе. Телеведущий считает падчерицу родной дочкой и во всем поддерживает.