«Отец со стыда сгорит»: падчерица Урганта снялась топлес

Многие пользователи Сети раскритиковали кадр.

«Отец со стыда сгорит»; «Вообще нет совести»; «Была нормальная девушка. Что с ней стало?»; «Ужас какой»; «Вообще не эротично, отталкивающе смотрится»; «Зачем было оголяться? Стыдоба», — написали они.

Напомним, Эрика — дочь жены Урганта от первого брака Натальи Кикнадзе. Телеведущий считает падчерицу родной дочкой и во всем поддерживает.