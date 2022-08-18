«Отец со стыда сгорел»: падчерица Урганта позировала в одних трусах

21-летняя падчерица Ивана Урганта Эрика Куталия любит эпатировать публику провокационными снимками. На очередном фото в соцсети девушка запечатлелась в свитшоте и белоснежных трусиках.
Она прилегла на пол, вытянув стройные ноги в белых гольфах.
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Эрика Куталия. Фото: соцсети
Многие пользователи раскритиковали Эрику.
«Отец, наверное, со стыда сгорел»; «Зачем постоянно сниматься полуголой?»; «А потом обижаются, что их критикуют. Нечего фоткаться в одном белье»; «Интересно, как Иван смотрит на эти выходки», — написали они.
Напомним, Эрика — дочь Натальи Кикнадзе от первого брака. Ургант прекрасно ладит с падчерицей и во всем ее поддерживает. Сейчас девушка живет в США и учится в знаменитой Нью-Йоркской школе Parsons.