«Отец со стыда сгорел»: падчерица Урганта позировала в одних трусах

Наследница телеведущего снова шокировала публику.
Иван Ургант. Фото: Global Look Press

Иван Ургант. Фото: Global Look Press

21-летняя падчерица Ивана Урганта Эрика Куталия любит эпатировать публику провокационными снимками. На очередном фото в соцсети девушка запечатлелась в свитшоте и белоснежных трусиках.

Она прилегла на пол, вытянув стройные ноги в белых гольфах.

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Эрика Куталия. Фото: соцсети

Многие пользователи раскритиковали Эрику.

«Отец, наверное, со стыда сгорел»; «Зачем постоянно сниматься полуголой?»; «А потом обижаются, что их критикуют. Нечего фоткаться в одном белье»; «Интересно, как Иван смотрит на эти выходки», — написали они.

Напомним, Эрика — дочь Натальи Кикнадзе от первого брака. Ургант прекрасно ладит с падчерицей и во всем ее поддерживает. Сейчас девушка живет в США и учится в знаменитой Нью-Йоркской школе Parsons. 

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