«Отец сказал, что я опозорила его на всю страну»: выбывшая участница шоу «Новые пацанки» перестала общаться с родителем

Из реалити-шоу «Новые пацанки» на канале «Пятница!» на этой неделе вылетела 18-летняя Юлия Чикина из Курска, выросшая в неблагополучной семье, имевшая проблемы с наркотиками и выпивкой.

Девушка надеялась изменить свою жизнь с помощью телепроекта, но, к сожалению, не смогла продержаться в нем долго. О результатах короткого участия в реалити Юля рассказала изданию «СтарХит».

По словам Чикиной, друзья поддержали и порадовались за нее, а вот семья — нет.

«Я им объяснила перед проектом, что буду говорить всю правду: хотите обижайтесь, хотите нет. Если решите отвернуться от меня — пожалуйста. В итоге мой отец так и сделал. Мы больше не общаемся, он на меня в обиде. Сказал мне, что я опозорила его на всю страну. Типа он значимый и уважаемый человек, а я его своей правдой унизила и опозорила. Так мне объяснила бабушка. Не знаю, для кого-то он точно хороший человек, но по отношению ко мне он таким не был», - рассказала девушка.

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