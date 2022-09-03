«Отец не может познакомить дочку со своей невестой»: Миро отчитала Бородину

Лена Миро прокомментировала решение Ксении Бородиной, которая запретила своему бывшему мужу Курбану Омарову знакомить их общую дочь с новой возлюбленной.
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По мнению блогерши, звезда повела себя нелогично. Ведь в свое время она сама находилась в похожей ситуации.
«Ксюшка в полном своем праве приводит нового папу в дом. Это нормально. А сейчас начинаются чудеса трансформации логики: отец не может познакомить дочку со своей новой невестой», — написала Лена на сайте lena-miro.ru.
Напомним, Бородина и Омаров развелись летом 2021 года. Ведущая «Дома-2» заявила, что бизнесмен изменял ей. Бывшие супруги не нашли общий язык даже ради шестилетней дочки Теоны. Сейчас они не общаются.