«Отец не может познакомить дочку со своей невестой»: Миро отчитала Бородину

Лена Миро прокомментировала решение Ксении Бородиной, которая запретила своему бывшему мужу Курбану Омарову знакомить их общую дочь с новой возлюбленной.

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По мнению блогерши, звезда повела себя нелогично. Ведь в свое время она сама находилась в похожей ситуации.