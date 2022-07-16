Отец Киркорова назвал истинную причину отъезда Пугачевой в Израиль

90-летний отец Филиппа Киркорова Бедрос заявил о том, что Алла Пугачева сама выбирать - в какой стране ей жить и лечиться. Артист крайне удивлен волны негатива, которая направлена в адрес Примадонны.

«Она так захотела, но насколько я понял, она поехала лечиться туда. Наверное, что-то есть, что она не хочет открывать по болезни. А раздувать — это еще больше нагнетать, не надо. Она дала нашему государству все-таки и популярность, и «Золотой орфей», — добавил Киркоров-старший.

Бедрос подчеркнул, что поддерживает Аллу Борисовну. А вот к ее супругу Максиму Галкину он относится осторожно. Киркоров искренне не понимает, зачем юморист сжег все мосты.

Кстати, вкусный рецепт