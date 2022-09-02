Отец Ивана Урганта раскритиковал совместку сына с «ЛСП»: «Люблю более понятные треки»

Иван Ургант недавно возобновил свою музыкальную карьеру. Осенью он выступит под псевдонимом Гриши Урганта в одном из клубов Москвы как солист.

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Также он вместе с коллективом «ЛСП» записал новый трек «Сектор приз». Оказалось, что партию гитары в «Секторе приз» сыграл телеведущий Иван Ургант. Члены группы с ним знакомы не первый год. Они два раза выступали на «Вечернем Урганте» в качестве музыкальных гостей.

Корреспондент КП созвонился с папой Ивана Урганта актером Андреем Ургантом, чтобы узнать его мнение о творчестве сына.

«Какой-то совершенно фоновый аккомпанемент. Я даже не слышу особо здесь гитары», — начал было с критики родитель. Но потом нашел для наследника хорошие слова.

«Музыканты, которые попросили Ваню сыграть, не зря ведь ему это предложили. Значит, Иван сыграл какую-то оригинальную партию. Но сам я люблю песни более понятные. Мне нравится Высоцкий. А здесь в тексте все слишком зашифровано. Это интересно, но мат лишний», — сказал актер.