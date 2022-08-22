Отдыхает с размахом: Нетребко в белом платье-сорочке и с тюрбаном на голове устроила пляски с сыном

Анна Нетребко является известной оперной исполнительницей. Она не скрывает, что любит проводить время на гастролях. Обычно певица успевает не только давать концерты, но и посещать разные мероприятия.
Артистка зачастую делится кадрами, на которых предстает в ярких образах. Она не перестает восхищать поклонников.
На этот раз Анна провела около месяца в Италии, где давала концерты. А потом она устроила отпуск и уехала с семьей в Турцию. Уже вторую неделю певица делится кадрами с курорта. Она носит светлые костюмы, яркие блузки и мини-платья. В 50 лет артистка не перестает следить за фигурой. Нетребко признается, что не любит спорт, но много ходит.
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Примечательно, что накануне вечером оперная дива устроила вечеринку. Она стала веселиться с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго. Певица облачилась в белом платье-сорочку. Наряд с открытой спиной скрыл изъяны ее фигуры. Нетребко также украсила прическу тюрбаном с бантом. Она лихо отплясывала с повзрослевшим наследником.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Анна. Многие осыпали ее комплиментами. «Ох, какой классный образ», «Вы одеваетесь так вкусно! Прям каждый раз праздник для глаз», «Копия донны Женуарии из сериала», «Как вы круто двигаетесь», «Сын так вымахал», «Идеальный отпуск», — стали писать подписчики.
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды