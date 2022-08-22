Отдыхает с размахом: Нетребко в белом платье-сорочке и с тюрбаном на голове устроила пляски с сыном

Анна Нетребко является известной оперной исполнительницей. Она не скрывает, что любит проводить время на гастролях. Обычно певица успевает не только давать концерты, но и посещать разные мероприятия.

Артистка зачастую делится кадрами, на которых предстает в ярких образах. Она не перестает восхищать поклонников.