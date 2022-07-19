Отдых на побережье отменяется: мощный тайфун идет на Приморье

Жители Приморского края, которые планировали отдохнуть в ближайшие недели на побережье, должны серьезно пересмотреть свои планы.

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Вскоре сюда придет мощный тайфун, который испортит погоду в регионе. Мощный вихрь зародится в Тихом океане.

Отмечается, что его влияние станет ощутимо уже в конце этой недели. Циклон будет двигаться через самые южные японские острова, затем — через корейский полуостров и выйдет в Японское море.

Жители Приморья должны быть осторожны на побережье к концу следующей недели, именно в это время ожидается его окончательное явление в этой местности.

Источник: primpress.ru.