Отдых для двоих: пять лучших направлений по России

Лето в самом разгаре, сезон отпусков — тоже. Когда еще как не сейчас планировать отдых? А помогут в этом эксперты, которые знают о самых лучших направлениях по России буквально все. Основатель турагентства Анна Верас отмечает, что лидирует в списке Санкт-Петербург.

«Здесь можно сходить в местный планетарий, посмотреть разведение Поцелуева моста и прогуляться вдвоем по местным паркам: Михайловскому, Летнему и Центральному на Елагином острове. Особый настрой придадут экскурсии по крышам», — цитирует Верас «Мослента».

Продолжают список заповедник Утриш на полуострове Абрау в Анапе и остров Ольхон на Байкале. Именно на Байкале можно увидеть уникальную скалу Шаманку или взойти на священную гору Жиму.

Четвертое место в списке направлений для отдыха по России занимает Подмосковье, где можно найти множество интересных мест — будь то стильный экоотель или комплекс с морской водой и лечебными процедурами.