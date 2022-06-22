Отдельный вход и стойка: Подольская с маленьким сыном предстала в аэропорту в Турции

Этим летом Наталья решила позагорать и покупаться в Турции. Она приехала в новый отель, где провела время с маленьким Иваном.

Примечательно, что певица должна была ехать с мужем, но планы изменились. Однако это не помешало ей повеселиться. Каждый вечер она наряжалась и шла на танцы, а днем была на пляже с Ваней.

Но 22 июня Подольская отправилась домой. В аэропорту она предстала в лосинах и футболке. На талию певица повязала куртку из денима.