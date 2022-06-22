Отдельный вход и стойка: Подольская с маленьким сыном предстала в аэропорту в Турции

Певица похвасталась тем, с каким комфортом путешествует.
Наталья Подольская с сыном

Наталья Подольская с сыном. Фото: соцсети звезды

Наталья Подольская является известной певицей. Уже длительное время она радует поклонников своими песнями и клипами. Артистка также успевает сохранять семейный очаг.

Она счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. У пары подрастают сыновья — семилетний Артемий и годовалый Иван. Недавно звезда отправилась отдыхать с младшим наследником. 

Этим летом Наталья решила позагорать и покупаться в Турции. Она приехала в новый отель, где провела время с маленьким Иваном.

Примечательно, что певица должна была ехать с мужем, но планы изменились. Однако это не помешало ей повеселиться. Каждый вечер она наряжалась и шла на танцы, а днем была на пляже с Ваней.

Но 22 июня Подольская отправилась домой. В аэропорту она предстала в лосинах и футболке. На талию певица повязала куртку из денима. 

«Отдельный вход. А тут отдельные стойки регистрации, не общие», — обрадовалась звезда.

А вот потом Подольская оказалась в VIP-зале, где с комфортом ждала вылета. Иван в джоггерах и кедах наблюдал за взлетающими самолетами. Артистка призналась, что осталась в восторге от поездки и готова вернуться на курорт уже с мужем. 

Поклонники, в свою очередь, восхитились ее нарядом. Многие отметили, что Наталья прекрасно выглядит. Особый восторг вызвал у фанатов малыш Иван. 

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