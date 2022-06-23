«Отдаю за квартиру»: Ольга Зарубина озвучила размер своей пенсии

Певица Ольга Зарубина заявила, что ее пенсия — 11 тысяч рублей. Плюс у нее как у жительницы Москвы есть надбавка в десять тысяч рублей. В итоге выходит 21 тысяча.

По словам Ольги Зарубиной, она в курсе, что у московских артистов есть надбавка в 30 тысяч рублей. Однако у Ольги Зарубиной нет никаких званий, поэтому больше никаких денег от государства она не получает, сообщает prozvezd.info.

«Я не знаю, на что может хватить моей пенсии. Отдаю за квартиру и что там остается? На еду, правда, очень скромную. Это - не пенсия, а слезы! Подачка!» — заметила она.

Ранее Ольга Зарубина рассказывала, что в Америке, где она жила несколько лет, минимальная пенсия составляет 750 долларов. Причем ее получают даже те, кто официально не работал ни одного дня.

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