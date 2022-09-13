«Отдавали все, что у нас было»: Костюшкин назвал сумму своего долга в начале карьеры

Как отметил музыкант, он долгое время ел одни макароны. «Очень долгое время ездили только на метро», — сказал певец.

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Напомним, что Стас Костюшкин известен по выступлениям в группе «Чай вдвоем». Именно на раскрутку музыкального коллектива он и занимал деньги. Костюшкин выступал на сцене вместе с Денисом Клявером.