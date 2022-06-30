«Отдалась делу полностью»: Миро похвалила Асмус за работу в театре

Лена Миро частенько критикует Кристину Асмус. Однако на этот раз блогерша неожиданно похвалила актрису. Журналистке понравилась задумка звезды играть в театре короткие сценки из разных спектаклей с участием зрителей.

«Хочу похвалить Кристину, в правильном направлении движется. Любая работа тогда приносит плоды, когда человек ею увлечен полностью. Не просто вяло вышла и отработала, а отдалась делу полностью», — высказалась Лена на сайте lena-miro.ru.

По мнению Миро, с таким подходом к делу Кристину ждет большой успех.

Напомним, Асмус прославилась благодаря роли Варвары Черноус в сериале «Интерны». После этого она сыграла во многих проектах, в числе которых нашумевший фильм «Текст».

Сейчас артистка посвящает большую часть времени работе в Московском драматическом театре имени Ермоловой.

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