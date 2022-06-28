Отчаявшаяся Заворотнюк обратилась к шаманам

Дочь борющейся с раком актрисы Анастасии Заворотнюк Анна прилетела отдыхать на Байкал. Переживающая за здоровье мамы девушка обратилась к бурятскому шаману.

«Для места нашей встречи была выбрана удивительная локация на возвышенности острова Ольхон. Несмотря на мою заинтересованность, я совсем не понимала, что ждать от этой встречи. Эта таинственность создавала особенную атмосферу. Шаман оказался очень приятным в общении человеком.

Он показался мне крайне умиротворенным и рассудительным. Глаза его были наполнены безмятежной энергией Байкала», — написала девушка в соцсетях.