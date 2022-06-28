Отчаявшаяся Заворотнюк обратилась к шаманам

Девушка прилетела на Байкал.
Анна Заворотнюк. Фото: соцсети

Анна Заворотнюк. Фото: соцсети

Дочь борющейся с раком актрисы Анастасии Заворотнюк Анна прилетела отдыхать на Байкал. Переживающая за здоровье мамы девушка обратилась к бурятскому шаману.

«Для места нашей встречи была выбрана удивительная локация на возвышенности острова Ольхон. Несмотря на мою заинтересованность, я совсем не понимала, что ждать от этой встречи. Эта таинственность создавала особенную атмосферу. Шаман оказался очень приятным в общении человеком.

Он показался мне крайне умиротворенным и рассудительным. Глаза его были наполнены безмятежной энергией Байкала», — написала девушка в соцсетях.

Кстати, шаман на сеансе задавал Анне разные вопросы о ее жизни и близких людях. Кроме того, колдун дал девушке неожиданный совет, но озвучивать его Заворотнюк не стала.

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