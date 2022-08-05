От звезды до затворницы: почему прячется изменившаяся Лобода в своем доме в Латвии

Светлана Лобода так и не привыкла к новому образу жизни.
Светлана Лобода.

Светлана Лобода. Фото: Global Look Press

Светлана Лобода стала настоящей затворницей, переехав с дочками месяц назад в Латвию. Об этом она сама рассказала поклонникам в соцсетях.

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По словам звезды, она почти не выходит из дома и главное ее занятие на сегодня – это воспитание детей.

«Все пыталась переварить, как дальше жить. И поняла, что без сцены я умираю. Не могу не выходить на сцену», — застонала от отчаяния Лобода.

При этом видимых причин для того, чтобы не жить полноценной жизнью у артистки нет. Певица прячется в своем доме сама от себя, пытаясь прийти в себя и собраться для творчества.

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