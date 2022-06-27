«От всего сердца»: Долина эмоционально поздравила Алсу

Сегодня, 27 июня, Алсу отмечает день рождения. Певице исполнилось 39 лет.

Одной из первых звезду поздравила коллега по сцене Лариса Долина. Артистка трогательно обратилась к имениннице в своем Telegram-канале.

«От всего сердца поздравляю самую нежную певицу в российском шоу-бизнесе! Искренне радуюсь, когда слушаю голос и проникновенные, чувственные песни в твоем исполнении, дорогая Алсу», — написала Долина.

Певица пожелала коллеге чаще радовать поклонников и друзей своим творчеством, а также просто радоваться жизни.

«Новых песен, аншлагов, женского счастья и здоровья! С любовью», — высказалась Лариса Александровна.

Напомним, к 39 годам Алсу построила успешную карьеру и нашла счастье в личной жизни. Исполнительница хита «Зимний сон» 16 лет счастлива в браке с бизнесменом Яном Абрамовым. У супругов подрастают две дочки — Микелла и Сафина, а также сын Рафаэль.

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