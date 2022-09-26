«От улыбки бугорки на лице»: как 73-летняя Пугачева выглядит сейчас, вернувшись в сельскую глушь

В Юрмале и Кесарии Алла Пугачева не скрывала своего лица, посещая местные ресторанчики и гуляя по набережной. Однако в Москве Примадонна вернула в моду свой любимый аксессуар — затемненные очки. Так, даже в гостях у Игоря Николаева певица не показывала лица полностью, скрывшись за круглой оправой очков. При этом многие поклонники сумели разглядеть, как выглядит артистка, которая почти полгода провела в разъездах. Сама Примадонна уверяла, что покинула страну и отправилась в Израиль только для того, чтобы подтянуть здоровье.
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Алла Пугачева в лосинах. Фото: соцсети
Алла Пугачева даже в доме не снимала очки. Фото: соцсети
Примадонна в шутку как-то дала понять, что ей нравится, когда на фото она выглядит не в лучшем виде. «Опять скажут... что-то с лицом», — сетовала певица.
И несмотря на то что артистка выглядит моложаво и ухоженно, скрыть морщинки не так-то просто. «От улыбки бугорки на лице», «Скулы слишком выпирают, комочками», «А зачем очки в доме?», «Отеки скрывает?» — стали писать фолловеры.