«От улыбки бугорки на лице»: как 73-летняя Пугачева выглядит сейчас, вернувшись в сельскую глушь

В Юрмале и Кесарии Алла Пугачева не скрывала своего лица, посещая местные ресторанчики и гуляя по набережной. Однако в Москве Примадонна вернула в моду свой любимый аксессуар — затемненные очки. Так, даже в гостях у Игоря Николаева певица не показывала лица полностью, скрывшись за круглой оправой очков. При этом многие поклонники сумели разглядеть, как выглядит артистка, которая почти полгода провела в разъездах. Сама Примадонна уверяла, что покинула страну и отправилась в Израиль только для того, чтобы подтянуть здоровье.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».