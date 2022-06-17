«От судьбы никуда не деться»: Ольга Рапунцель оставила загадочное обращение мужу

В семье бывших участников «Дома-2» Ольги Рапунцель и Димы Дмитренко 17 июня двойной праздник. Пара отмечает деревянную свадьбу и день рождения главы семьи Димы Дмитренко. Ему исполнилось 34 года.

Ольга Рапунцель публично поздравила мужа в микроблоге с двумя прекрасными событиями.

«С днем рождения, мой любимый мужчина! Ты — лучший муж и отец, наши дочки растут в нашей большой любви. И еще сегодня у нас с тобой наш день! Наша годовщина свадьбы! 17.06.17. Мы с тобой 5 лет в браке и 7 лет совместной жизни», — написала Ольга Рапунцель в микроблоге.

Она призналась, что счастлива, что семь лет назад познакомилась с Дмитренко в родном городе Владивостоке. Вместе они были на проекте «Дом-2», под камерами родились две дочери пары — Василиса и София.