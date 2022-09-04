«От солнца пряталась, чтобы кожа не сморщилась?»: Пугачева выставила бледные щиколотки, попав в имение Юдашкиных

Алла Пугачева побывала в гостях у четы Юдашкиных в их загородном имении. Жена модельера вывела Примадонну в сад, погреться на лавочке. Певица, сидя в компании с Мариной Юдашкиной, засветила свои бледные щиколотки. Похоже, что в Юрмале на вилле Алла Борисовна сидела под замком и на пляж совсем не ходила.

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Примадонна заботится о своей коже, стараясь не принимать солнечных ванн. Отсюда и благородная бледность Аллы Борисовны.