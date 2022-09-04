«От солнца пряталась, чтобы кожа не сморщилась?»: Пугачева выставила бледные щиколотки, попав в имение Юдашкиных

Алла Пугачева побывала в гостях у четы Юдашкиных в их загородном имении. Жена модельера вывела Примадонну в сад, погреться на лавочке. Певица, сидя в компании с Мариной Юдашкиной, засветила свои бледные щиколотки. Похоже, что в Юрмале на вилле Алла Борисовна сидела под замком и на пляж совсем не ходила.
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Примадонна заботится о своей коже, стараясь не принимать солнечных ванн. Отсюда и благородная бледность Аллы Борисовны.
Алла Пугачева приехала в Москву не успев загореть в Латвии. Фото: личный архив
«А что в Юрмале под замком на вилле сидела?», «Модницы какие!», «А почему такая бледная как моль?», «От солнца, небось, сидела пряталась! Чтобы кожа не сморщилась?», - пишут фолловеры.