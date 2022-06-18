От роскошной шевелюры ни следа: Гоген Солнцев сменил имидж, побрившись налысо

Экс-звезда реалити-оу «Дом-2» Гоген Солнцев, прославившийся своими семейными разборками с женой-пенсионеркой на ток-шоу, накануне посетил вечер встречи выпускников. Он показал кадр с одноклассницами в школьных стенах и рассказал:

«Праздничная встреча в честь годовщины окончания школы. 25 лет пролетело как один день. Школа, школа, я вообще не скучаю».

При этом, Гоген предстал в редком для себя деловом образе и с новым имиджем. От его пышной и длинной шевелюры не осталось и следа, а на голове красовалась отросшая лысина.