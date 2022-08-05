От пышной шевелюры ни следа: с прической Пугачевой произошли метаморфозы в Юрмале

Звезда советской и российской эстрады Алла Пугачева в настоящее время живет в Латвии, куда перебралась из Израиля. Звезда не торопится возвращаться в Россию и, по слухам, вовсе планирует эмигрировать в США.

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Юрмальский климат пошел Примадонне явно на пользу, По наблюдениям многих подписчиков, увидевших новое фото с Пугачевой, она явно похорошела, нет больше на лице тех страшных бугров, которые так напугали фанатов на кадрах из Израиля. Но вот с волосами звезды случилась метаморфоза: они оказались идеально прямыми, а от былой пышности не осталось и следа. И это при влажном юрмальском климате.

Подписчики в Интернете уверены: у Пугачевой это новый парик. Потому что такой гладкости добиться на побережье Рижского залива едва модницам ли удастся.