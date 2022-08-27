«От нее никто дурного слова о России не слышал»: Левкин уверен в скором возвращении Пугачевой

Как загадочно отметил музыкант, «Алла Борисовна – это Алла Борисовна».
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Музыкант Владимир Левкин в интервью «Вокруг ТВ» завил, что певица Алла Пугачева скоро вернется в Россию.

«Алла Борисовна – это Алла Борисовна. От нее никто дурного слова о России не слышал. Первая встреча у нас была на «Рождественских встречах». У нас еще жирка артистического тогда было маловато. Она на весь «Олимпийский» в микрофон крикнула: «Это про меня», когда мы пели про Бабу-Ягу. Она нас учила хорошо и правильно. Я думаю, что она вернется».

Как добавил Левкин, сам он никогда не думал об отъезде. «Я – русский. Не хочу быть в этой шкуре. Никуда не поеду. Меня многие журналисты спрашивали, почему не уезжаю. У меня есть свой зритель. Я его люблю и уважаю. Меня люди поддерживали во время болезни, с альбомами новыми помогали. Я им предоставлю кайф. Люди соскучились по большим концертам», - заявил Левкин.

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Напомним, что Алла Пугачева обещала вернуться в Россию в начале сентября. По ее словам, дети Лиза и Гарри пойдут в третий класс в родной стране.

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