«От нее никто дурного слова о России не слышал»: Левкин уверен в скором возвращении Пугачевой

Как добавил Левкин, сам он никогда не думал об отъезде. «Я – русский. Не хочу быть в этой шкуре. Никуда не поеду. Меня многие журналисты спрашивали, почему не уезжаю. У меня есть свой зритель. Я его люблю и уважаю. Меня люди поддерживали во время болезни, с альбомами новыми помогали. Я им предоставлю кайф. Люди соскучились по большим концертам», - заявил Левкин.

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Напомним, что Алла Пугачева обещала вернуться в Россию в начале сентября. По ее словам, дети Лиза и Гарри пойдут в третий класс в родной стране.