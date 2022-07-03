«От нас ушел просто хороший парень»: Отар Кушанашвили раскрыл главный секрет ныне покойного Юрия Шатунова

Светский хроникер Отар Кушанашвили попытался ответить на вопрос о феномене ныне покойного солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова.
По мнению Отара Кушанашвили, поклонники любили Шатунова не за его талант, заявив, что у исполнителя хита «Белые розы» просто не было голоса.
Зато Юрий Шатунов, по мнению Отара Кушанашвили, обладал множеством прекрасных качеств.
«От нас ушел просто хороший парень. В одной книге было написано, что смерть любого хорошего человека – это соскальзывание в бездну», - высказался Отар Кушанашвили.
Журналист пришел к выводу, что Юрий Шатунов совпал со своей эпохой.
«Он покорил людей тем, что передал самую суть той эпохи. Помните, тогда, когда все рассказывали, какой он сирота, какой он обделенный, выходил парень, который ни взором, ни, тем более, звуками исторгаемыми не сетовал, а просто влюблял в себя публику своей улыбкой», - добавил Отар Кушанашвили.
По материалам Youtube-шоу «Каково?!»
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