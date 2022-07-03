«От нас ушел просто хороший парень»: Отар Кушанашвили раскрыл главный секрет ныне покойного Юрия Шатунова

Светский хроникер Отар Кушанашвили попытался ответить на вопрос о феномене ныне покойного солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова.

По мнению Отара Кушанашвили, поклонники любили Шатунова не за его талант, заявив, что у исполнителя хита «Белые розы» просто не было голоса.

Зато Юрий Шатунов, по мнению Отара Кушанашвили, обладал множеством прекрасных качеств.

«От нас ушел просто хороший парень. В одной книге было написано, что смерть любого хорошего человека – это соскальзывание в бездну», - высказался Отар Кушанашвили.

Журналист пришел к выводу, что Юрий Шатунов совпал со своей эпохой.