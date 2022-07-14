«От любителей трогать, щупать, тереть»: почему поклонники просят прикрыть ширинку Шатунову на памятнике

Поклонники до сих пор не могут поверить, что Юры Шатунова больше нет. Артист скончался 23 июня из-за инфаркта и похоронен в двух странах – в России и Германии. Сейчас родственники принимают идеи памятника на могилу певца, расположенную на Троекуровском кладбище.

Редакция «Аргументов и фактов» также принимает участие в отборе лучших инициатив. И журналисты рассказали, с какими идеями и пожеланиями к ним пишут неравнодушные поклонники.

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Среди предложений – памятник в полный рост Шатунова как артиста, с микрофоном, букетом цветов и плюшевым мишкой в руках. Внимание уделили и деталям – чтобы правая рука была поднята вверх с жестом V, означающим победу: «Узнаваемый Юрин жест».

Внимание уделили и паху артиста. По мнению фанатов, его непременно нужно спрятать.

«Стебли у роз длинные, чтоб закрывали ширинку. Опять же от любителей трогать, щупать, тереть», - отметили отдельно инициативные поклонники.

Добавим, что темы ниже пояса уже не первый раз всплывают после смерти Шатунова. Так, Андрей Разин заявил, что у артиста на заре «Ласкового мая» была связь с автором песен Сергеем Кузнецовым.